Raport: Taliban võitlejad käivad ukselt uksele "mustas nimekirjas" olijaid jahtimas

Äärmusliikumine Taliban on hakanud Afganistanis üha agaramalt taga otsima inimesi, kes on teinud NATO vägede või eelmise Afganistani valitsusega koostööd, selgub ühest ÜRO saladokumendist. Selle järgi on Talibani võitlejad käinud ukselt uksele ja ähvardanud otsitavate pereliikmeid.

Islamistid on küll avalikkuses korduvalt kinnitanud, et lääneriikidega koostööd teinud inimesed ei pea kättemaksu kartma, kuid lõhe rahustavate sõnade ja tegelikkuse vahel ähvardab käriseda üha suuremaks, kirjutab täna Briti rahvusringhääling BBC.

ÜRO-le luuret koguv ühendus RHIPTO Norra globaalsete analüüside keskus hoiatas oma salajases dokumendis, et Taliban võtab „kollaborante" sihikule.

„Talibani sihtmärgiks on praegu suur hulk inimesi ja neid varitsev oht on kristallselge," kommenteeris RHIPTO Norra globaalsete analüüside keskuse juht Christian Nellemann BBC-le.

„Seda on kirjalikult teatatud, et kui nad end ise üles ei anna, kavatseb Taliban nende pereliikmeid kinni võtta, neid üle kuulata ja karistada," lisas Nellemann. Ta hoiatas, et kõiki äärmuslaste nn mustas nimekirjas olevaid isikuid ähvardab tõsine oht ja välistatud pole ka massihukkamised.





Välisriigid jätkavad oma riigi kodanike evakueerimist Afganistanist. Üks NATO ametnik teatas reedel, et viimase viie päeva jooksul on Välisriigid jätkavad oma riigi kodanike evakueerimist Afganistanist. Üks NATO ametnik teatas reedel, et viimase viie päeva jooksul on Kabuli lennujaama kaudu Afganistanist minema toimetatud rohkem kui 18 000 inimest.

Veel on 6000 on ootel, nende seas ka välisriikide relvajõudude endised tõlgid. NATO esindaja sõnul on eesmärgiks toimetada nädalavahetusel riigist minema kaks korda rohkem inimesi.

Olukord Kabuli lennujaama ümbruskonnas on jätkuvalt kaootiline. Taliban on takistanud afgaanidel riigist lahkumast, kuid meeleheitel inimesed üritavad seda siiski teha. Lisaks kinnitas USA ametnik uudisteagentuurile Reuters, et äärmuslaste kätte on nüüd jäänud USA soomusmasinad, 30-40 lennukit ja suur hulk relvi.

Mitmest Afganistani linnast on tulnud ka teateid Talibani-vastaste protestide toimumisest. Kabulis lehvitasid meeleavaldajad Afganistani riigilippe, Asadabadis sai aga mitu demonstranti väidetavalt surma.