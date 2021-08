Peaminister Kallas: vabas Eestis on igaühel õigus olla kriitiline ja häälekas

Kallas märkis Riigikogu Kuberneri aias toimunud lipuheiskamise tseremoonial, et kolmkümmend aastat on olnud piisavalt pikk aeg, et hakata tasapisi unustama esimeste vabade aastate olmelisi raskusi ja küsida vahel kriitiliselt, kas me sellist Eestit tahtsimegi. „Samas on see piisavalt lühike aeg, et eredalt mäletada nappe vedamisi ja ebaturvalisi hetki ning vastata: jah, just sellist Eestit me tahtsime. Turvalist, rahulikku, stabiilset, euroopalikku, natuke põhjamaist ja samas väga omanäolist,“ lausus ta.