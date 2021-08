Merkel ja Putin kohtuvad täna Moskvas

Saksa liidukantsler Angela Merkel ja Vene president Vladimir Putin kohtuvad täna Moskvas. Kohtumise eel on pakutud, et võimalike teemadena on päevakorras vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi küsimus ja vastuoluline gaasijuhe Nord Stream 2, kirjutab uudisteagentuur STT. Afganistani hiljutiste sündmuste taustal võib aga Talibani esilekerkimine võtta suure osa ajast.