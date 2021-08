"Ainult võitlus korruptsiooniga saab lahendada maailma probeemid". Navalnõi avaldas lääne meedias mürgitamise aastapäeval kolumni

Navalnõi keskendub arvamusloos korrputsioonile ning paneb kirja viis sammu sellega võitlemiseks, kirjutab Vene telekanal Dožd. Ka rõhutab opositsionäär, et ilma korruptsiooniga tegelemata on võimatu lahendada maailma teisi probleeme.

„Täpselt aasta eest ei surnud ma keemiarelvarünnakusse ja paistab, et korruptsioon mängis mu ellujäämisel olulist rolli. Korruptsioon on ära söönud terve riigisüsteemi ning oma jälje jätnud ka eriteenistustele. Kui riigi juhtkond keskendub äridelt raha väljapressimisele ja banditismile, kannatab muu hulgas salaoperatsioonide kvaliteet," kirjutab Navalnõi.

Nendes meenutusraamatutes räägivad mõjuvõimsad poliitikud, kuidas nad on võidelnud sõja, vaesuse, migratsiooni, kliimamuutuste ja massihävitusrelvade vastu. „Panin tähele, et korruptsioonivastane võitlus esineb selles nimekirjas haruharva. Seda peetakse teisejärguliseks probleemiks, mis kerkib esile vaid siis, kui liidrid kõnelevad oma eelkäijate vigadest."

Opositsionäär lisab, et pole keeruline mõista, miks seda juba seni tehtud pole. „Korruptsioon on keeruline teema, mida rahvusvahelistel tippkohtumistel käsitleda. Kujutage ette, et arutate Vladimir Putiniga küberrünnakute ja Süüria teemadel. Kõik leiavad, et tegu on tähtsate küsimustega, kõik teavad oma positsioone. Ja lõpuks pressikonverentsil saavad kõik midagi öelda."