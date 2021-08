Irja Lutsar vastab: miks tuleb maski kandma hakata ka vaktsineeritud inimestel?

Tema sõnul andis teadusnõukoda soovituse teha maskikandmine kõikides avalikes siseruumides soovituslikuks, kuid valitsus otsustas selle teha kohustuslikuks.

Valitsuse otsuse järgi peavad maski avalikes siseruumides, kus koroonapassi ei kontrollita, kandma kõik inimesed, sh need, kes on vaktsineeritud. „Jah, sest väga raske on poes vahet teha nendel, kes on vaktsineeritud ja kas on vaktsineerimata. Seda teed on ka paljud teised riigid läinud,“ selgitas Lutsar.

„See teave põhineb uutel uuringutel Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist, mis näitasid, et viiruse koormus nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesel on üsna sarnane ja selle Delta viirusega on viiruse koormus suur,“ lisas ta.

Lutsari sõnul lõppevad piirangud siis, kui olukord taas paremaks läheb, st kui nakatumine ja hospitaliseeritute arv langeb. „Ja teine faktor on see, kuivõrd me suudame oma elanikkonda ära vaktsineerida,“ lausus Lutsar. "Vaktsiinid hoiavad ära raske haiguse, surma ja hospitaliseerimise. Ja seda teevad need vaktsiinid väga hästi. Nii, et minu sõnad on vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida."