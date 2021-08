VIDEO | Presidendiks pürgiv Alar Karis: mulle jääb otsaette hädakandidaadi tempel

"Valimised ongi sellised, et valitakse parim, kes antud hetkel on," rääkis Karis Delfile. "See tempel tähendab ju seda, et kui [see inimene valitakse presidendiks, siis tal] on isegi paremad võimalused näidata end õigete sammudega, kui sel, kelle ootused on juba väga kõrged ja kes neile vastata ei suuda."

Karise sõnul tuli ettepanek kandideerida talle üsna ootamatult. "Aga kuna see kõne tuli, tuli vastata. Ja kuna see tuli üsnagi ootamatult, siis oli mul vaja ka mõtlemisaega. Ma konsulteerisin inimestega, kelle arvamus on mulle oluline. Ja nemad rõhusid ka minu südametunnistusele jm ning arvasid, et mul need omadused on olemas. Seetõttu see jah-sõna tuli. Aga ega ta kergelt ei tulnud;" tunnistas ta.

Karis nentis, et isegi erakondade toetussõnumite järel pole midagi kindlat. "Alati on küsitud, kas käib mingi varjudemäng, ma ei lase ennast sellest häirida," lausus ta. "Ma ei mõtle selles võtmes, et kas mul on 67, 68 või natuke rohkem häält."

Täna kohtus Karis parlamendis Reformierakonna fraktsiooniga. Viimane on valmis Karise kandidatuuri toetama, kuid erakonna juhatus teeb lõpliku otsuse pärast seda, kui teised erakonnad on oma seisukohta väljendanud.