Erki Loigom: Kim Jong-un kasutab pandeemiat, et sundida Põhja-Korea rahvast ja eliiti püksirihma pingutama

Riigijuht Kim Jong-un on võimutäiuse saavutamise hetkest ehk 2016. aastal toimunud Korea Töölispartei 7. kongressist korduvalt tunnistanud vigu riigi majanduselu juhtimisel. 2020. aastal partei 75. aastapäeval peetud paraadkõnes valas Liider pisaraid ja vabandas rahva ees Tema Enese tegematajätmistest tingitud kannatuste pärast. Veel 2012. aastal lubas Kim, et riik ei pea eales püksirihma pingutama, ent tänavu on ta sunnitud korduvalt rõhutama probleeme toiduainete kättesaadavusega.

Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist ehk Põhja-Koreast kõnelevad uudislood sisaldavad sageli epiteete “saladuslik” või “maailma suletuim”. Koread ja eriti selle põhjaosa on tuntud aastasadu erakliku kuningriigina, peamiselt geograafiliste eripärade tõttu. Poliitiliste ning epidemioloogiliste arengute tulemusel on riik saamas inimtekkelise suletuse võrdkujuks. Mis toimub Põhja-Koreas?

Lõuna-Korea keskpanga umbkaudsel hinnangul langes põhjanaabri majandus 2020. aastal 4,5%, olles eelneval kümnendil aastas kasvanud 1%-3% võrra. Senine kasv pakkus eliidile ja rahajumalatest uusrikastele ehk donju-le rikkalikku äraelamist. Ka tavakodaniku argieluline hakkamasaamine ajaga pigem paranes. Koroonapandeemia on olukorda muutnud, kuid režiim on teinud viirusest omalaadse liitlase.

Ükski diktatuur pole juhi kontrolli all, kui teda ei toeta lojaalne kaaskond. Põhja-Koread valitsev Kimide dünastia toetub umbkaudu miljonist inimesest koosnevale kildkonnale. Tõenäoliselt esmakordselt on nad sunnitud tegema kompromisse elukvaliteedis. Näidispealinnas Pyongyangis on lõppenud imporditavad kaubaartiklid, sealhulgas toiduained nagu küpsetusõlid, jahutooted, puuviljad ja palju muud. Seda kinnitavad ka välissaatkonnad. Kevade ja suve jooksul on kütuste, teraviljade ning lihatoodete hinnatasemed läbinud ajaloo suurimad sinusoidid.

Kuid paradoksaalsel moel on koroonasuletus andnud türannile võimaluse korrektiivideks, et kutsuda korrale ühiskonda, mis on sula tingimustes liigseid lootusi hellitanud. See puudutab ka võimueliiti.

Pole kahtlust, et koroonapandeemiast on saanud Kim Jong-uni seni raskeim juhtimisülesanne. Veel 2017. aastal USA-d tuumakonflikti kutsunud režiim on praegu silmitsi märksa maapealsemate väljakutsetega kui ballistika toel leevenduste kauplemine. 2018. aastal alanud “Korea sula” (korduvad tippkohtumised Donald Trumpi ja Lõuna-Korea president Moon Jae-iniga ) lõppes aasta hiljem Vietnami pealinnas Hanois, kui Trump õigustatult uksi paugutas ja kauplemise lõpetas. Kim Jong-uni staaž maailmalavadel tõsiseltvõetava riigimehena jäi üürikeseks.

Kolmel järjestikusel aastal kestnud põuad ning nendele järgnenud üleujutused on hävitanud märkimisväärse osa saagist ning Põhja-Koreal jääb rahva toimtiseks vajalikust saagist puudu umbes veerand. Tänavu ootab puudus isegi maisist, mida kasutatakse riisi ja kartuli aseainena. Olukord sarnaneb 90.-te keskpaigas alanud humanitaarkatastroofiga. Kim Jong-uni pöördumistes ning partei juhtorganitel peetud kõnedes kasutaski liider üllatuslikult semi tabuks peetud viiteid 90.-te näljahädale. Kui juba Kim kasutab niivõrd sageli mõistet “kannatuste marss”, kas olukord maapiirkondades võiks viidata kättejõudnud mastaapsele nälgimisele? Vastus on küll spekulatiivne, kuid pigem ei.

Põhja-Korea elanikkonna hakkamasaamine on suurel määral sõltunud illegaalselt läbikäimisest Hiinaga. Tegelik eluliin on smugeldajate seljas üle Yalu ja Tumeni tarnitud kaubad. Riigi maavarade, tekstiili ja kalasaaduste ametlikku eksporti keelavad sanktsioonid. Põhja-Korea režiimi rahakott ning rahvamajandus on aga erinevad kategooriad. Kui sanktsioonirežiim asus esimest tühjendama, hakkas võim kümnist korjama rahvamajanduselt. Hiina piiril 30 aastat kestnud isetegevuse toodud majandusvabadus loob ohu, et tekivad ka poliitilised nõudmised. Selle reguleerimisele pakkus koroona ootamatud väljundi.

Turgude toimimist on Kimide pererežiim pidanud vajalikuks kärpida regulaarselt, kuid on tunnistanud, et elanikkonna äraelamiseks on need möödapääsmatud. Riiklik toidujagamissüsteem kannab Põhja-Koreas ammu hellitusnime “riiginälg”. Absurdsetele viirusetõkke meetmetele viidates (lumememmede veeretamise keeld, lumesajus ja udus väljas viibimise keel, rändlindude allatulistamine ja nii edasi) on piiriülesed tegevused ja nende tekittud vabadused tänaseks aga sisuliselt lõppenud.

Kogu Põhja-Korea piir saab lähikuude jooksul eluohtlikult elektrifitseeritud. Kasutusel on moodne Saksa ja Hiina jälgimistehnika. Piiriülesed mobiilikõned tuvastatakse. Veel 2019. aastal aktiivset igapäevaelu näinud piirijõgede idakaldad on muudetud piiritsooniks, kus loata viibijad hoiatuseta tapetakse. Sellekohased hoiatused ripuvad avalikult piiritsooni asulate kuulutustetulpadel. Põhja-Korea piirivalvurite kuulide läbi on hukkunud inimesed ka Yalu Hiina-poolsel kaldal.

Tavapärase 1000–2000 põgeniku asemel on tänavu Lõuna-Koreasse jõudnud vähem kui 40 ja selle suve jooksul vaid kaks inimest. Koroonareeglite rikkujaid ja Lõuna-Korea meedia tarbimiselt tabatuid koheldakse riigikorra vastastena. Karistused tuleb portaali Daily NK kohalike allikate andmetel kanda eluaegsete vangide sektoris sunnitöölaagrites.