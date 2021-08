Taliban kuulutas välja Afganistani Islamiemiraadi ning võidu „võimsa ja ülbe” USA üle

„Ei ole kahtlust, et selle taevaliku võidu saavutas Allah abitute inimeste käte läbi, nagu on Afganistani inimesed, kes võitsid kolm ülbet impeeriumi kolmel järjestikusel sajandil,” teatas Taliban. „Tänu sellele õnnistusele töötame me koos ning kogu aususe ja siirusega, et luua see islamisüsteem, et ühendada see riik, et see üles tõsta ja seda edendada. Me palume, et Allah annaks meie moslemirahvale edu selle Afganistani üleva soovi saavutamiseks. Olgu tema valitseja koraan ja olgu rahu teie ja Afganistani Islamiemiraadiga.”