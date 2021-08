Kuidas valmistuda väärtuspõhiseks töövestluseks?

Kuidas töövestlus IKEA-s välja näeb, kui töövestlusel keskendutakse eelkõige väärtustele ja mõtteviisile?

Kust sa energiat saad? Mida sa teeksid, kui sul oleks kümme päeva piiramatu eelarve? Milline on sinu unistuste puhkus? Need on küsimused, mida küsime, kui tahame mõista inimeste väärtusi ja mõtteviisi. Kindlasti ei ole need tavalised küsimused, mida värbamisintervjuul küsida, kuid IKEA esimest töövestlust iseloomustavad alati isiksuse tundmaõppimine, avatud arutelu ja aus dialoog.

Millal ja kuidas hindate inimese oskusi ja pädevust?

Esimesel kohtumisel ei jõua me üldse oskuste ja varasemate kogemusteni. Loomulikult on õigete kompetentside olemasolu oluline ja seda kõike näeme ka CV-st, kuid esimesel intervjuul oleme palju rohkem huvitatud isiksusest ning sellest, kas kandidaadi isiklikud väärtused kattuvad IKEA väärtustega. Seejärel uurime kogemuste, oskuste ja töömeetodite kohta.

Miks väärtused ja mõttelaad IKEA-s nii olulised on?

Väärtused, mille järgi IKEA tegutseb, on ühtehoidmine, inimestest ja planeedist hoolimine, lihtsus, jagatud vastutus, kuluteadlikkus jne. Kui töötajad ja ettevõte jagavad samu väärtusi, aitab see teha paremaid strateegilisi otsuseid, saavutada järjekindlalt ärieesmärke ja inspireerida töötajaid nende tööülesannete täitmisel. Väärtused saavad ilmsiks igapäevastes otsustes ning aitavad suunata ettevõtet ja selle inimesi ka ebakindlates oludes.

Me kõik teame, et kasutame otsuste tegemisel oma kõhutunnet ja mõistust, kuid IKEA lähtub ka kolmandast mõõtmest – südamest ja väärtustest. Need on tulevikku silmas pidades kompassiks, mis aitavad meil seista selle eest, kes me oleme ja kelleks saada tahame.

Kas Eesti elanikel on raske rääkida oma väärtustest või mõttelaadist?

Inimesed ei arutle tihti väärtuste üle, veelgi vähem tööga seoses. Seetõttu ongi need töövestlustel peidetud erinevatesse eluolukordadesse, et näha, kuidas kandidaadid nendes situatsioonides käituvad.