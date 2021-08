IKEA uued töörõivad on ühtsuse ja võrdsuse märk

„Töörõivad mitte ainult ei esinda ettevõtet, vaid ütlevad palju ka selle kohta, kes me oleme. IKEA-s kannavad kõik ühesugust vormiriietust, alates tippjuhtidest kuni kõigi kontori- või laotöötajateni. See on meie viis järgida võrdsuse ja koosolemise väärtusi. Vormi kandes oleme osa IKEA meeskonnast, olenemata sellest, kus maailmajaos töötame või millist osakonda esindame,” sõnas IKEA Tallinna tellimis- ja väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.

Ta lisas, et ühtne töörõivas on osa IKEA töökultuurist ja klienditeenindusprotsessist. „IKEA-s töötades ei pea kunagi muretsema, mida hommikul selga panna. Meie vormiriided on trendikad, mugavad ja jätkusuutlikud. Lisaks hindame kõrgelt ohutust, mistõttu kannavad töötajad kõikides IKEA poodides turvajalatseid,” selgitas Mihailovs.

Disainerite ja töötajate ühise jõupingutuse tulemus

IKEA enda disainerite loodud vormirõivad kajastavad ettevõtte kehtestatud demokraatliku disaini põhimõtteid. Näiteks nagu vormi, funktsiooni, kvaliteeti, jätkusuutlikkust ja madalat hinda, nagu kõigi teiste IKEA toodete puhul. Töörõivad on inspireeritud ettevõtte Rootsi taustast.

„Sinise ja kollase valik põhineb Rootsi lipu värvidel. See kombinatsioon peegeldab meie Skandinaavia päritolu ja on ka väga praktiline. Kollane muudab meie töökaaslased poes hästi nähtavaks,” sõnas Aleksejs Mihailovs.

Lisaks on vormiriiete kujundamisel pandud rõhku jätkusuutlikkusele. „IKEA uued vormiriided on valmistatud põhimõttel, et kasutatakse võimalikult vähe toorainet, vett ja kemikaale. Kasutatud tekstiil on valmistatud säästvalt kasvatatud puuvillast, taaskasutatud polüestrist ja puidu ümbertöötlemisel saadud tselluloosikiust. Samuti oleme võtnud arvesse vormiriietuse eluiga ehk kõik detailid on valmistatud nii, et neid oleks võimalikult lihtne taaskasutada või ümber töödelda,” selgitas IKEA Tallinna tellimis- ja väljastuspunkti juht.