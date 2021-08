GRAAFIK | Talibani võitlejad on blokeerinud afgaanide jaoks viimse põgenemistee – Kabuli lennuvälja

Enamik vägivallast on aset leidnud lennuvälja peasissepääsu juures, kus rahvas üritab lennuväljale pääseda, aga Talibani võitlejad peksavad inimesi tagasi. On tulistatud õhku, tõugatud, lükatud ning pekstud keppide, Kalašnikovi automaatide kabade ja voolikutega, vahendab New York Times.