BLOGI JA VIDEO | Kaja Kallas külmladude saagast: nagu jamasid veel vähe oleks, uskumatu käkk on kokku keeratud!

Peaminister Kaja Kallas kritiseeris teravalt terviseameti külmlaoga seotud raportit. "Nagu jamasid veel vähe oleks, siis sellel nädalal sai avalikuks riigisekretäri raport külmladude kohta. Mida ma saan öelda, siis uskumatu käkk on 2017. aastal kokku keeratud. Võib öelda, et Eesti riik on käitunud selle maja ehitamisel kilplaste moel," kõneles ta. Kallas lisas, et prokuratuur selgitab välja, kas on alust kriminaalasja alustamiseks.