VIDEO | Leedu teatel lavastab Valgevene videoid, milles migrandid kaebavad peksmise üle Leedus

Leedu piirivalveteenistus (VSAT) avaldas eile video, milles on näha nelja migranti passimas pärast Valgevenest üle piiri tulekut Leedu territooriumil. Seejärel naasevad mugrandid Leedu piirivalve teatel Valgevenesse, kus neid filmivad Valgevene ametiisikud, ja migrandid räägivad neile väidetavast peksmisest Leedu võimude poolt, vahendab LRT.

Leedu siseminister Agnė Bilotaitė ütles eile, et Valgevene on rajanud võtteplatsi valevideote filmimiseks väidetavate intsidentide kohta Leedu piiril.

„Meil on informatsiooni, et on võtteplats valepiiriga, kus filmitakse teatud videoid ja kasutatakse hiljem nii rahvusvaheliste organisatsioonide eksitamiseks kui ka desinformatsiooni levitamiseks,” ütles Bilotaitė.