Eestilt palub kaitset 16 afgaani. Henn Põlluaas: valitsus ei tohi avada uut immigratsioonikanalit

„Eestil puudub vastutus praeguse olukorra eest Afganistanis. Eesti ei algatanud Afganistani sõda ega tegutsenud seal iseseisvalt. Meie väikesearvulised üksused tegutsesid USA kutsel liitlasriikide sõjaväebaasides ja nende vägede koosseisus. Eesti kulutas meie liitlaste soovil 20 aastat, et eksportida julgeolekut ja demokraatiat riiki, mille elanikud ei ole seda soovinud ega ole selle 20 aasta jooksul realiseerinud meie ja teiste liitlaste poolt pakutavaid võimalusi. Oleme selle eest maksnud üheksa enda poja eluga. Eesti ei tohi nõustuda, et tühja läinud ja naiivse läänemaailma demokraatia ekspordi eest saame endale immigrantide impordi,“ ütles Põlluaas teates.

MTÜ Mondo esitas eelmisel nädalal valitsusele avalduse, et taotleda kuuele afgaanile asüüli, soovijate arv on tänaseks aga juba kasvanud. MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajasaare sõnul peaksime me paindliku ja kiire riigina aitama neid, kes on pöördunud meie poole kartuses enda ja oma lähedaste pärast.