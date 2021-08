Talibani esindaja: Afganistanis ei tule mingit demokraatiat, ainult šariaadiõigus

Talibani otsuste tegemisele ligipääsu omav Waheedullah Hashimi ütles intervjuus, et paljud küsimused selle kohta, kuidas Taliban Afganistani juhtima hakkab, on veel lahtised, aga Afganistan ei hakka olema demokraatia.

„Me ei aruta, millist tüüpi poliitilist süsteemi me peaksime Afganistanis rakendama, sest see on selge. See on šariaadiõigus ja kogu lugu,” ütles Hashimi. „Ei tule mingit demokraatlikku süsteemi, sest sellel ei ole meie maal alust.”