FOTOD | Riia vaktsineerimisvastaste üritus möödus rahulikult, lõhuti ainult politseiauto aken ja urineeriti vastu valitsuse hoonet

Gobzems saabus väljakule bussiga, mille katusele oli ehitatud platvorm. Oma esinemises kritiseeris ta meediat ja poliitikuid ning esitles oma mõttekaaslasi. Üks neist, Karina Sprūde esines vene keeles ja ütles muu hulgas, et „meie lastelt varastati see aasta”.

Väljakule kogunenud inimesed kandsid plakateid, millele oli muu hulgas kirjutatud, et „vene kogukond on vaktsiini valimise vabaduse poolt” ja „minu keha on minu valik”. Rahvahulk skandeeris oraatorite sõnadele reageerides „Kariņš, astu tagasi” ja „Levits, mine ära”, viidates Läti peaministrile Krišjānis Kariņšile ja president Egils Levitsile.