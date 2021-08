Politsei otsib Harjumaal kadunud 80-aastast Vladimirit

Politseinikud on suhelnud mehe lähedastega ning kontrollinud võimalikke paiku, kuhu ta võis minna. Kontrollitud on mehe kodu lähedusse jäävat piirkonda, teid ja tänavaid. Lähedastel on alust arvata, et mees võis liikuda Suur-Sõjamäe suvilarajoonis või Liikuri kvartalis. Öösel kaasati otsingutesse ka Päästeameti droon ja PPA kopter, kuid paraku pole meest senini leitud. Politsei jätkab täna Vladimiri otsinguid.