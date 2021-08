Biden ei usu, et Afganistanist oleks saanud lahkuda ilma järgnenud kaoseta

„Seega te arvate, et seda ei oleks saanud teha, seda väljumist ei oleks saanud teha kuidagi paremini, ei mingeid vigu?” küsis intervjueerija George Stephanopoulos.

„Ei, ma arvan, et seda ei oleks saanud teha viisil, et... me võime tagantjärele tagasi minna ja vaadata, aga mõte, et kuidagi on mingi viis, et oleksime saanud välja ilma järgneva kaoseta, ma ei tea, kuidas see juhtuks. Ma ei tea, kuidas see juhtuks,” vastas Biden.

„Nii et teie jaoks oli see alati selle otsuse hinna sees?” küsis Stephanopoulos.

„No täpselt seda, mis juhtus, ei arvanud ma hinna sisse,” ütles Biden. „Aga ma teadsin, et neil on tohutu... Vaadake, üks asi, mida me ei teadnud, on see, mida Taliban teeb inimeste väljasaamise takistamise mõttes. Mida nad teevad. Mida nad teevad praegu? Nad teevad koostööd, lasevad Ameerika kodanikel välja saada, Ameerika personalil välja saada, saatkondadel välja saada ja nii edasi, aga neil on, meil on rohkem raskusi nende väljasaamisega, kes aitasid meid, kui me olime seal sees.”

Biden võttis kaitseasendi, kui Stephanopoulos viitas kaootilistele stseenidele Kabuli lennuväljal ja inimeste meeleheitele.

„Me oleme kõik näinud pilte. Me oleme näinud sadu inimesi C-17-sse surutuna. Me oleme näinud afgaane kukkumas...” ütles Stephanopoulos.

„See oli neli päeva tagasi, viis päeva tagasi!” segas Biden vahele.

„Mida te mõtlesite, kui te esimest korda neid pilte nägite?” küsis Stephanopoulos.

„Ma mõtlesin, et me peame selle kontrolli alla saama. Me peame kiiremini tegutsema. Me peame tegutsema viisil, et me saaksime lennujaama kontrolli alla võtta. Ja me tegime seda,” vastas Biden.

Vaatamata tegelikkusele Afganistanis, kaitses Biden visalt oma otsust.

„Kui te vaatate tagasi sellele, mis juhtus viimase nädala jooksul, siis kas see oli luure, planeerimise, täideviimise või otsustamise viga?” küsis Stephanopoulos.