Reformierakonna esikolmik Tartus on Klaas, Sutrop ja Lees. Meerikandidaat Urmas Klaas: tuleb edasi minna Suur-Tartu plaaniga

Tartu linna elanike arv on aasta-aastalt alanenud ja seda nimelt Reformierakonna juhtimise aegu. Kas linnavalitsusel on selge pilt ees inimestest, kes lähevad ja keda tagasi tahetakse meelitada?

Linnapea Klaas märkis, et faktiliselt elab Tartus kõvasti rohkem inimesi, kui rahvaloendus väidab - nimelt elab tema sõnutsi linnas tublisti üle 100 000 inimese. Miks see number aga Tartu populatsioonis ei kajastu, põhjendab Klaas järgmiselt: nood elavad linna vahetus läheduses, ent sisuliselt naaberomavalitsuste ja linna vahelist piiri ju pole.

"Piir on administratiivne," sõnas Klaas ning tõi koheselt välja ühe Reformierakonna platvormi kuluva punkti: et linnastumise negatiivseid tagajärgi vältida, tuleb edasi minna reformiga, mis võimaldab omavalitsused üheks tervikuks liita.

Küll aga soovis Klaas tuua esile huvitava trendi, mis on käimas risti-vastupidi elanike arvu langusele. Tuleb välja, et tulumaksu maksvate inimeste arv on juba aastaid tõusuteel.