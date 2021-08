Alar Karis 10 päeva tagasi: uus president peab elama templiga otsaees, et ta polnud parim valik

Karis on avalikkusele teadaolevalt neljas võimalik riigipea, keda presidendikandidaadi kandidaadi tuleproovi kutsutud on. Ära on öelnud nii endine välis- ja kaitseminister ning nüüd Eesti suursaadikuna NATO juures tööd alustanud Jüri Luik . Samuti vastas pärast pikka veenmisprotsessi eitavalt Jüri Raidla , endine justiitsminister ja üks põhiseaduse arhitekte.

Juba märtsis andis teaduste akadeemia president Tarmo Soomere mõista, et ta on valmis riigipea ametiks, ent tema ei kogunud riigikogus piisavalt toetust, et parlamendis äravalimisele kindel saaks olla. Täna kinnitas Alar Karis Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele, et on valmis kandideerima presidendiks.