VIDEO | Eksperiment: mitu inimest seab ohtu sõidu ajal telefoni vaatav roolikeeraja?

"Mina oskan hinnata, millal on roolis turvaline telefoni kasutada! Minuga ei juhtu!" Need on levinud põhjendused autojuhtidelt, kes tunnistavad, et on autojuhtimise ajal kasutanud telefoni kõrvalisteks tegevusteks. Kuivõrd need selgitused praktilises, ootamatusi täis liikluses peavad?