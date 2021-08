Igor Gräzin hellitab mõtet kandideerida Keskerakonna ridades: Tallinn peab minema edasi Kõlvarti juhtimisel ja Kõlvarti stiilis

See selleks - tänavu on Gräzin avastanud eneses uskumuse Keskerakonna esinumbrisse, mis on teda ajendanud ka valimistest osa võtma. “Mina tahaks väga, et Tallinn läheks edasi Kõlvarti juhtimisel ja Kõlvarti stiilis. On vaja, et Kõlvartil oleks hea meeskond ja ma olen valmis sinna meeskonda ka minema,” märkis ta.

Kui leiate inimese, kes ei tunne minu ideid, siis see on tema enese viga.

Kui aga mõte sel sügisel Keskerakonna ridades kaasa lüüa jõustub, siis kus Gräzin tänavu kandideeriks? Selgub, et Tallinnas - tema soov on anda oma panus Kõlvarti ametiaja jätkumisse. “Elan Kristiines ja olen siin kandideerinud ka enne,” märkis Gräzin.

Gräzin sõnas, et idee kandideerida tsentristide ridades on võrdlemisi värske - säärane sähvatus ilmutas end tema mõtetes just hiljuti, suvelõpu kanti.

Ta väitis, et keegi teda kandideerima kutsunud pole. Palumas ise polevat samuti käinud. Tema sõnutsi on leidnud aset lihtsalt orgaaniline suhtlemine Keskerakonda kuuluvate inimestega.

“Nädala peaks rahulikult mõtlema, kuna sellest otsusest tuleneb terve rida asjaolusid. Peaks hakkama sügisel ju kampaaniaga tegelema, tuleb tegevusi sättida. Aga mida aeg edasi, seda kindlam see mõte on. Homme-ülehomme rääkides võib vastusena kõlada juba selge “jah”," sõnas kunagine reformierakondlane Gräzin.

Gräzin tõi oma uskumuse toeks esile eile EPL-is ilmunud loo küsitlusest, mille kohaselt tahab Kõlvartit Tallinna meerina näha jätkamas üle 40 protsendi pealinlastest - ta sõnas, et mehel on võimalus rahva usalduse najal veel palju asju ära teha.

Tema usk Kõlvartisse näib tõesti vankumatu.

“Ma olen oma elus näinud linnapäid oluliselt rohkem kui kahel käel sõrmi kokku,” täheldas Gräzin. “Paar on olnud väga viletsad. Ülejäänud keskmised. Kõlvart on aga parim!” Ta sõnas, et tunneb enese sees ära, kui tegemist on õigete omadustega linnapeaga ning Kõlvarti puhul on tema sisemine lakmustest ka end vastavalt väljendanud.

Kristiine esinumbriks on tänavu teatavasti praegune Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Tallinn ühtseks tervikuks!

Aga asjast lähemalt: kui lähekski Kristiines kandideerimiseks, siis millise agendaga suunduks linnaosa esindama Igor Gräzin?

“Mis Kristiinesse puutub, siis see on väga isemoodi linnaosa - see on aedlinn ja selliseks peab ta ka jääma, aga peab edasi arendama, et oleks tulevikus seal hea ja roheline elada,” märkis Gräzin. “Detailplaneeringud, üldse planeering tervikuna, arengukava - igavad asjad, millega poliitikutel tuleb tegeleda.”

Kui aga süveneda konkreetsemalt, loobus Gräzin oma ideedele kampaaniat hetkel tegemast.

Et Kristiines oleks hea elada, on tarvis kogu linnas hästi elada. Igor Gräzin

“Mis puudutab minu ideid, siis nendest ei peaks rääkima - kui leiate inimese, kes ei tunne minu ideid (sest aastast 1995 olen ühtesid ja samu asju rääkinud ikka väga kaua aega), siis see on selle inimese viga, et ta pole minuni jõudnud,” sõnas Gräzin enesekindlalt.

Küll aga rõhus ta üldisele arusaamale, et Tallinn võiks kasvada kokku ühtsemaks tervikuks, kui linn seda praegu on.

“Pealinn ei peaks koosnema lipplapiliselt ühest ja teisest linnaosast, vaid peaks olema üks tervik,” sõnas Gräzin. “Ei saa otseselt öelda, et Kristiine eesmärk oleks teha üht-teist-kolmandat. Tallinnas on ikka palju asju, kompleksseid lahendusi. Hakkame peale Lasnamäe teeosa pikendamisest. Tallinnale on väga tähtis ka trammiühenduse edasiarendamine. Tähtis on ka lasteaedade arvu suurendamine. Võime esitada küsimuse aja jooksul, kas Nõmme peaks olema eraldi linn või mitte - selliseid kohti võiks veel olla. Et Kristiines oleks hea elada, on tarvis kogu linnas hästi elada.”

Keskerakond: oleme Gräzinist kindlasti huvitatud

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas Delfile, et kuigi erakond suhtleb Gräziniga pidevalt, on tema kandidatuuri ülesseadmise kohta Kristiines kindlaid seisukohti jagada veel vara.

"Meie oleme kindlasti huvitatud, et Gräzin kandideeriks KOV-valimistel Keskerakonna nimekirjas," sõnas Hanimägi. Ta tõi välja Gräzini paari aasta taguse otsuse kandideerida Euroopa Parlamenti Keskerakonna ridades, mil talle avaldus rahva seas tugev toetus. "Ta peab ise ütlema lõpliku "jah" või "ei"."

Kelle suunast KOV-valimistega liitumiseks initsiatiiv tuli, Hanimägi koheselt öelda ei osanudki. "Kust initsiatiiv tuli, jään vastuse võlgu," sõnas partei peasekretär. "Me suhtleme Igoriga kindlasti igapäevaselt. Aega nimekirjade lõpliku kokkupanekuga veel on."

KOV-valimiste nimekirjaga tullakse lõplikult välja 7. septembril.