NATO peasekretär: Euroopa liitlastel oli pärast USA lahkumist Afganistani jääda poliitiliselt võimatu

„Euroopa liitlaste jaoks oli tegelikult poliitiliselt võimatu Afganistanis jätkata, võttes arvesse, et Ühendriigid olid otsustanud oma sõjalise missiooni lõpetada. Me läksime sisse koos, me kohandasime oma kohalolekut koos ja nüüd me lahkume koos,” ütles Stoltenberg.