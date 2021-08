Gaasiplahvatuses vigastatud kaks päästjat said kodusele ravile

Möödunud neljapäeval said mitu operatiivtöötajat gaasiplahvatuses viga. Selgus, et kaks päästjat on nüüd lubatud kodusele ravile. Küll on veel kaks politseinikku ning üks kiirabitöötaja, kes tegutseb ka päästjana, Põhja-Eesti regionaalhaiglas ravil.