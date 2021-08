VIDEO | Tanel Kiik: külmlao raport ei ole piisav põhjus tagasiastumiseks

Minister Tanel Kiik sõnas, et ta ei ole täna ilmunud külmlao raporti valguses mõelnud tagasi astuda, sest raport viitab paljude riigiametnike ja eraettevõtjate puudujääkidele mitmete aastate vältel nii enne 2017. aastat, kui terviseameti hoone ehitati, kui ka pärast seda.

"Tõsi on see, et pilt, mis sealt avaneb, on piisavalt kurb, võib öelda lausa masendav ehk neid muresid ja läbimõtlemata lahendusi on rakendatud, alustades hoone projekteerimisest, ehitusest, vastuvõtmisest, teavitussüsteemidest ja erinevate määruste täitmisest. Siin on põhjust peeglisse vaadata väga paljudel inimestel," nentis Kiik.

Minister selgitas, et vead tekkisid juba mitmete eelmiste juhtide ajal. "Tänastel juhtidel võtta täit vastutust kõigi sündmuste, tegevuste eest, mis on toimunud enne nende ametisse astumist, oleks arusaadavalt ebaõiglane ju küsida," ütles ta ja lisas, et praegused juhid vastutavad tänaste otsuste ja tegevuste eest, mistõttu tuleb edasised sammud paika panna, et vältida samalaadseid vigu.

Augusti viimasel päeval lõppeb vaktsineerimisjuhi Marek Seeri ametiaeg, misjärel jaotatakse ta ülesanded ja vastutusala laiali. Kiik selgitas, et Seeri eesmärk oli korraldada kevadel ja suvel laiema elanikkonna vaktsineerimine. Nüüd aga keskendutakse kohapealsele tegevusele, et siiani vaktsineerimata inimestele pakkuda võimalust saada vaktsiin kodu lähedal. "Keskselt jätkuvalt vastutab sotsiaalministeerium ja meie valitsemisala asutused: terviseamet, haigekassa vaktsineerimise korraldamise eest. Loomulikult keskne koordinatsioon jääb jätkuvalt meile, aga üha rohkem tuleb fookus panna kohapeal just nimelt konkreetses vallas, konkreetses linnas vajalike tegevuste pakkumisel," ütles ta.