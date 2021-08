VIDEO | Terviseameti juht Üllar Lanno tagasi ei astu: on ebaõiglane mind ainsaks vastutajaks seada

Terviseameti juht Üllar Lanno täna ilmunud külmlao raportit veel lugenud ei ole, seega ei näe ta praegu põhjust tagasi astumiseks. "Ainuke asi, mida ma praegu tean, on see, et ametil on seal möödalaskmisi olnud kvaliteedijuhtimise ja riskihindamise pealt. Teatud osad olid meie enda raportis ka ära kajastatud. Aga kas see on kõik tänase juhi vastutus ja tema tegemata jätmine? Selle osas ma ei ole veel täna selgust saanud, eks see selgub aja pärast," ütles Lanno.