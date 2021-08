VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik külmlaoskandaalist: pilt, mis meile avaneb, on masendav, kuid pole õige hakata näpuga üksteise poole näitama

Pressikonverentsil tehti ülevaade COVID-19 hetkeolukorrast, koroonaviiruse-vastase vaktsineerimise seisust, Taimar Peterkopi juhitud laoskandaali uurimusest ning nakkusohutuse nõuete täitmisest ja kontrollist töökohtadel.

Esimesena võttis sõna tervise- ja tööminister, kes rõhutas, et riigisekretär Taimar Peterkop on teinud väga head tööd ning et uurimise tulemused suunavad tähelepanu paljudele puudujääkidele.

"Kogu see pilt, mis avaneb, on kahjuks masendav," tõdes Tanel Kiik. Terviseameti peadirektor Üllar Lanno märkis, et tegemist oli tema jaoks üleüldiselt "halva üllatusega".

Kiik sõnas, et lõpuni läbimõtlemata lahendusi on tehtud aastate jooksul nii mitmete riigisasutuste kui ka erasektorisse kuuluvate partnerite poolt.

Kuidas edasi minna? Peterkopi uurimuse najalt vaadatakse üle tervisevaldkonna ametkondade tööjaotused ja ülesanded ning luuakse järgmisel nädalal komisjon (millesse kuuluvad nii kantsler, asekantsler, raviameti ja terviseameti juht).

Kiik rõhutas läbivalt, et laoskandaali puhul on oluline mitte näpuga näidata.

"Laiemalt selle juhtumi puhul on hästi oluline, et me ei hakkaks tegelema üksteisele näpuga näitamisega," sõnas minister. Ta märkis, et kõikidel laoga seotud isikutel on tarvis peeglisse vaadata ning mõista, et neil oli teatud hetkedel võimalik samme astuda, ennetamaks sel suvel juhtunut.

Et terviseametil oleks võimalik süveneva kolmanda laine raames oma tööd efektiivselt ellu viia, on Kiige silmis oluline jätkata sedasi, et suuremaid ümberkorraldusi ametkonnas läbi ei viida.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno märkis, et mõningad struktuurimuudatused on siiski paanis sisse viia: nimelt alustab sügisest tööd eraldi ravimite kvaliteedi eest vastutav inimene. Lisaks on töötatud välja ka ravimilao jaoks kvaliteedi käsiraamat.

