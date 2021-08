Alar Karis otsustab täna õhtuks, kas kandideerib Eesti presidendiks või mitte

Erakonnajuhtide sõnul on nad Karise toetamisel äraootavad. "Selle jaoks, et Alar Karise kandidatuuri arutada, on vaja kõigepealt tema nõusolekut. Juhul, kui see nõusolek on olemas, oleme me kindlasti valmis Karise kandidatuuri kaaluma, aga loomulikult tahame me temaga siis fraktsiooniga kohtuda," sõnas sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar. "Aega on jäänud väga vähe. Suvi on ju läinud – maakeeli öeldes – lörri."