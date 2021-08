VIDEO | TTJA juht Kaur Kajak: külmlao projekteerija ei adunud, kui tähtsa hoonega on tegu

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajak sõnas, et on keeruline öelda, miks ei arvestatud ruumide ehitamisel määratud standardite ja teiste firmade külmaladude ehitamise kogemustega. “Üks projekteerimisettevõtja ütles, et nad ei saanud aru, et sellise tähtsusega hoone on. Nad ehitasid selle külmhooneks. Oluline oli nende jaoks temperatuur, aga märksõna on see, et 24/7 peab ta olema külm, ta peab ka hoidma külma siis, kui on ekstreemsed olukorrad: kui üks süsteem läheb kakti, kui tehakse hooldust või remonti. Ka siis ei tohi temperatuur langeda,” ütles Kajak, kuid nentis, et pole teada, miks eirati ehitusfüüsikat ja rahvusvahelisi tavasid.