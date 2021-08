Riias toimub „sundvaktsineerimise” vastane protestiüritus. Politsei on valmis märulit ära hoidma

Ruksi sõnul on protestiaktsioonidele oodata rohkem inimesi, millest annab tunnistust aktiivsus internetis. Ruksi teeb murelikuks see, et taotlused ürituste korraldamiseks esitasid ühiskonnas mitte eriti tuntud inimesed, aga üleskutsetega avalikus ruumis esinevad teised, tuntumad inimesed nagu Gobzems.

Ruks ütles, et politsei valmistub ürituseks hoolikalt ja kaasatud on erinevad teenistused. On tõenäoline, et Riia kesklinna kohal kasutatakse olukorra jälgimiseks droone. Politsei on valmis olukorra igasugusteks arenguteks, lubas Ruks, tuletades meelde hiljutisi rahutusi Leedus.