VIDEO | Riigisekretär Taimar Peterkop: terviseameti juht Üllar Lanno ei peaks tagasi astuma

Peterkopi arvates peaks terviseameti juht Üllar Lanno ametis jätkama, sest konkreetset süüdlast pole võimalik välja tuua, kuna lati alt minekuid oli absoluutselt igas etapis. “See ei ole minu otsustada. Minu isikliku arvamuse kohaselt ei ole põhjust Üllar Lannol tunda end ohustatuna. Üllar Lanno astus ametisse ajal, mil me olime COVID-kriisis ja on selge, et tema fookus oli COVID-kriisi lahendamine, mitte asutuse korda tegemine,” sõnas riigisekretär Taimar Peterkop.

Riigisekretär kritiseeris ka ametnike ja töötajate pädevust ja hoolikust. Peterkop ütles pressikonverentsil, et kompetentsi ja omanikutunnet on riigis vähe ning pingutada tuleks alati pigem rohkem kui vähem. Ta selgitas, et terviseamet ja Riigi Kinnisvara AS tegelevad sellega, et järgmised vastutavad isikud oleksid külmlao hooldamisel tähelepanelikumad ja pädevamad. “Nende tegevustega on alustatud, aga see juhtum peaks olema meile kõigile meeldetuletus, et kõik, kes töötavad riigis või erasektoris, peavad oma hoolsuskohustust jälgima ja andma endast kogu aeg maksimumi, mitte eeldama, et küll keegi teine teeb ära,” rõhutas riigisekretär.