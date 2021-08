Raplamaal kadunud 14-aastane Kristiina leiti üles!

Häirekeskusele anti pühapäeval, 15. augusti hilisõhtul teada, et oma elukohta Juuru alevikus ei ole tagasi tulnud 14-aastane Kristiina. Tüdrukuga oli viimane kontakt sama päeva lõuna paiku. Telefoni teel tüdrukuga ühendust ei saa. Tüdruk on ka varem kodust lahkunud ning teada on, et kõrvalise abita võib sattuda ohtu.