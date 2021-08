Hollandi evakueerimiskatse Kabulist ebaõnnestus: ameeriklased annavad liiga vähe aega

Lennuväljal olevate hollandlastega kontakti pidav allikas ütles Hollandi ringhäälingule NOS, et eile pärastlõunal tulistasid ameeriklased ilmselt hoiatuslaske arvatavasti seoses tunglemisega lennuvälja sissepääsu juures. Selle käigus üks inimene suri. Allikas arvab, et see intsident oli üks põhjus, miks ligipääs lennuväljale suleti.