VIDEO ja BLOGI | Terviseameti jahutusseadmed olid Hiinast ega vastanud nõuetele. Külmladu kuumutas ka põrandaküte

Raportist ei selgu, kes oli see töötaja, kes külmladude süsteeme muutis ja sellega temperatuuri kõikumise tekitas. "Temperatuuri tõusu külmaruumides tuvastasid selleks ette nähtud ja dubleeritud monitooringu- ja teavitussüsteemid. Kuid protseduurireeglid oli puudulikud ja Riigi Kinnisvara AS-i teostatud ebaõnnestunud nimeserveri vahetuse ja terviseameti puuduliku kvaliteedisüsteemi koostoimel ei jõudnud adressaatideni," seisab raportis.Külmladude rikke põhjustasid suure tõenäosusega hoone projekteerimisel ja ehitamisel tehtud vead, mis avaldusid pikemat aega kestnud kuumaperioodi jooksul.

Ühe kummalise leiuna selgus, et jahutussüsteem lõpetas töö, ent samal ajal soojendas külmladu põrandaküte. Mõõtmisel oli põranda temperatuur 16-18-kraadi. Lisaks selgus, et hoone katusel olevad jahutussüsteemid olid vajaliku dokumentatsioonita ja paigutatud nii, et kaks tulist õhku välja puhuvat süsteemi ümbritsesid kolmandat, mida ei tohiks samuti selliselt teha.