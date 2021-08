OTSEBLOGI | Vaatamata Talibani lubadustele tuleb teateid Kabulist põgeneda üritavate inimeste peksmise ja piitsutamise kohta

Otseblogi loo lõpus!

Et Taliban kontrollib Afganistani maismaapiiri, on Kabuli lennuväli ainus tee riigist välja. USA sõjavägi on kindlustanud lennuvälja enda, aga Taliban kontrollib teed lennuväljale ja on Kabuli põhjaossa paigutanud arvukalt kontrollpunkte, vahendab Guardian.

USA teatel on Taliban lubanud „ohutut läbipääsu” lennuväljale pääseda püüdvatele inimestele, aga teated Kabulist ütlevad, et lennuväljale viival teel on kontrollpunktides olnud vägivalda. On avaldatud fotod naisest ja lapsest peavigastustega pärast väidetavat peksmist ja piitsutamist kontrollpunkti läbimise katsel. Kabuli allikad ütlesid Guardianile, et Taliban kontrollib dokumente ja saadab mõned inimesed kontrollpunktidest jõuga tagasi ega lase neid lennuväljale.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et kuigi märkimisväärne arv inimesi on lennuväljale jõudnud, on olnud juhtumeid, kui on teatatud inimeste tagasisaatmisest või isegi peksmisest. „Me tõstatame selle kanalis Talibaniga, et püüda need küsimused lahendada. Ja me oleme mures selle üle, kas see jätkub ka järgnevatel päevadel,” ütles Sullivan.

Sullivani sõnul on lennuväljale viivate teede lahtihoidmine „tunnist tundi küsimus” ning ameeriklased on väga keskendunud Talibani vastutusele lubaduste täitmise eest.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles, et kui Taliban ei taga tsiviilisikutele ohutut läbipääsu lennuväljale, „on tagajärjeks Ühendriikide sõjaväe kogu kaal ja jõud”. Psaki sõnul Talibani ei usaldata.

Valge Maja teatas, et eile viidi 13 lennuga Kabuli lennuväljalt minema 1100 USA kodanikku, alalist elanikku ja nende perekonnaliiget ning tempo peaks täna ja edaspidi sel nädalal kasvama.

Vaatamata sellele, et Taliban esineb Afganistani uue valitseva režiimina, teatas Afganistani esimene asepresident Amrullah Saleh, et on endiselt Afganistanis, ja kuulutas end „legitiimseks presidendi kohusetäitjaks”. President Ashraf Ghani põgenes teatavasti riigist, kui Taliban Kabuli hõivas.