Eesti hangib erakorraliselt Leedule tõkestustraati ja täiendab ka enda okastraadivarusid

„Meil on hea meel tõdeda, et meil on hea tarnijate baas ning tugevad ja paindlikud partnerid, kes on kriisi ajal leidnud võimaluse vajalikke materjale suurtes kogustes pakkuda. Lisaks Leedu toetamise raames tarnitavale oleme erakorraliselt kasvatamas ka Eesti enda varusid tõkestusvahendite osas ning ootame tarneid lähiajal,“ märkis RKIK direktor Magnus-Valdemar Saar.

Kokku tarnitakse Leetu 200 km tõkestustraati, mille väljastamise ja teelesaatmise korraldavad lepingupartnerid. Abi andmine põhineb Leedu vastavasisulisel palvel, mille kulud katab Leedu. Esimesed tarned jõudsid Leetu esmaspäeval ning viimased tarned jõuavad augusti lõpus.

Kaitseväe tõkestamisvõimekuse kasvatamiseks tarnitakse lisaks okas- ja lõiketraadile ka betoonelemente, turvatõkkeid ning erinevaid ehitus- ja kinnitusvahendeid. Kaitseväe pioneeriinspektor Hannes Liim lisas: „Tõkestusvahendite hankimine kaitseväele on regulaarne toiming, mida planeeritakse pidevalt tuleviku plaane analüüsides. Üldjuhul on hangitavad tõkestusvahendid elementaarsed tsiviilkäibes olevad materjalid, millega saab piirata või aeglustada ligipääsu hoonetele või blokeerida liikumist teedel, sildadel ning maastikul. Kaitseväe eesmärk on täiendada väljaõppeks kulunud varude tagavarasid ning uuendada struktuuridele ettenähtud vahendeid.“

„Kiirkorras hankimisel on oluline märksõna läbirääkimised, kuna hanke ja lepingu tingimused ei saa olla sama jäigad kui tavapärases avatud hankemenetluses. Lisaks hinnale hakkab suurt rolli mängima kauba saadavus ja kiire tarne ning seetõttu proovime kaasata hangetesse võimalikult palju ettevõtteid, et saaksime teha turul pakutavatest võimalustest parima valiku. Ka kiirelt hankeid läbi viies on meile oluline pakkujate võrdne kohtlemine ja konkurentsi ärakasutamine,“ lisas RKIK tooteinsener Anu Arukaev.

Leedu toetamiseks vajalike materjale on sõlmitud lepingud ettevõtetega OÜ Forcemil, AS Decora ja Bristol Trust OÜ. Lepingute maht on ligi 2,2 miljonit eurot. Lisaks nimetatud ettevõtetele on Eesti tõkestusvahendite varude suurendamisel hetkel sõlmitud ning veel sõlmimisel mitmed erinevad lepingud teiste ettevõtetega. Sõlmitud lepingute maht on ligi poolteist miljonit eurot ning mitmed kokkulepped on veel sõlmimisel.