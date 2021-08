Erimeelsuste tõttu ameti maha pannud keskkonnaameti peadirektor saab hüvitiseks seaduses lubatust üle 10 000 euro rohkem

Teeme väikesed arvutused: peadirektor Riho Kupparti kuupalk oli tööle asudes 4400 eurot ning alates selle aasta aprillist tõusis see 5200 euroni. Seega peaks tema 2020. aasta palk olema 52 800 eurot ning 2021. aastal töötatud kuude tasu 39 200 eurot. Avaliku teenistuse seadus annab õiguse maksta tulemustasu 20% aastapalgast. Tulemustasu 2021. aasta 8 kuu eest on 7840 eurot.

Tõsiasi on aga see, et Kupparti kontole laekub sellest numbrist aga rohkem kui neli korda suurem kogus raha - täpsemalt 31 200 eurot.