VIDEO ja FOTOD | Sillamäe mereäärne ala oli üks suur lomp, Tartus uputas aga lausa siseruumides: äikesetorm liikus mürinaga üle Eesti

Sillamäel ujutas vihm üle mereäärse ala - kella üheksa paiku õhtul oli veel üle ujutatud Ranna tänava umbes saja meetrine lõik, mida sai läbida ainult autoga.

Ühest lugeja saadetud videost nähtub, et Tartu kesklinna betoonmaastikku kattis õhtutundidel hallikas supp:

Delfi vihjelisti laekus ka üks pilt Rebase tänava Rimist, kus näib avanevat vaade Tuhala nõiakaevuga võrdväärsele vaatepildile.

Rimi pressiteenistusest märgiti Delfile, et tegemist on juba pikaajalisema probleemiga.

"Pursskaev oli Rebase tänava Rimi ruumides tõesti juba eelmisel nädalal. Kuna pinnavee äravoolusüsteem ei pea survele vastu, siis hakkab vesi otsima kõiki võimalikke muid väljapääsukohti - üks neist juhtub olema Rebase Rimi põrand," selgitati Rimist.

Olukorra hetkeliseks edendamiseks on Rebase tänava Rimisse kutsutud koristustiim, kes aitab vee ära pumbata. Pikemas perspektiivis on aga lahenduse otsimine küsimärgi all.

"Koheselt ei oskagi öelda, mis teha tuleb, kuna see pole pelgalt Rebase Rimi probleem: teistel läheduses asuvatel hoonetel pidi sama mure olema. Rebase Rimi ees olev tänav pidi olema nii suure vee all, et kummikutega ei saa ka läbi," kirjeldati olukorda kohapeal.

Rimist nenditi, et uputustega seotud veerohkus on probleemina end aastaid ilmutanud, aga et põrandast lausa purskaks vett, pole varasematel aastatel täheldatud.

"Eks me nüüd hakkamegi otsime lahendusi koostöös linnaga ja vaatame siis ise ka, mida parandada saame," märgiti Rimist.

Tartus oli veel märgatud üht isetekkelist purskkaevu, sedapuhku aga Ringtee tänaval:

Tartumaal Tõrvandi kandis avanes kohalikele aga selline vaatepilt: