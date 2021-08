Põhjamaa inimese raske elu

Parimaks raviks külma ja pimeda ilma vastu on puhkusereis soojale maale. Kes meist ei sooviks puhata valgel rannaliival, mahe briis kergelt juukseid sasimas ja kuulata kuidas ookeanilained mühisedes randa loksuvad. Või eelistate te hoopis puhkust patupealinnas Las Vegases, kus pidu ja puhkus käivad alati käsikäes? Rutiin on viimane asi, mis selle linna ööelus peegeldub. Kuna reisimine on hetkel ilmselgelt pisut raskendatud ja igaühel pole võimalik kohe lennukile tõtata, leiab palju tegevusi ka kodumaal. Las siis olla Las Vegase kiireks aseaineks näiteks kodustes tingimustes koos pokaali vahuveiniga online kasiino ja mõne muu kasiino Eesti tingimustes külastus või metsik öö täis tantsu kohalikus ööklubis. Asja tuum on selles, et teha midagi sootuks teistsugust, kui olete igapäevaselt harjunud tegema!

Kui rahadega mängimine tundub liiga ulme, siis sisustage hoopis oma kodus mingi tuba või nurgake ümber. Tehke täpselt nii nagu just teile meeldib ja kui vaja, keerake pisut üle vindi. Leidke mõni uus lahe sisustusidee näiteks Lykke.ee kodulehelt. Ärge unustage ka Pinteresti piilumast ning samuti leiab Facebookist nii mõnegi asjaliku sisekujundajate grupi, kus erinevaid ideid ammutada.

Tegelege kunstiga! Minge ja osalege maalikursusel ja maalige oma esimene aktimaal. Vahet ei ole, kas teile on antud kunstiannet või ei ole. Teame ju kõik, et kunst on kunstis kunsti näha. Seega pole oluline, kui sinu teos ei näe välja nagu maal Louvre seinalt. Kõige tähtsam on, et oled teost valmistades saanud ennast välja elada ja oled oma hinge pildi sisse maalinud. Just see on see miski, mis annab maalile sügavuse.