Öölaulupidude piletid on otsas, lauluväljakule ja ERM-i ette rohkem inimesi ei lasta

20. augustil tähistatakse Tallinna lauluväljakul ja Tartus ERM-i ees 30 aasta möödumist taasiseseisvumisest öölaulupeoga "Vaba Eesti!". Projekti juht Jaanus Rohumaa kinnitas Delfile, et valitsus andis augustil kontserdi korraldamiseks eriloa, mis lubab lauluväljakule kuni 10 000 pealtvaatajat ning 650 esinejat ja korraldajat. Pealtvaatajatest 5000 saab kutse ja 5000 tasuta pileti Piletilevist . Tartus ERM-i ees toimub kontsert, sinna on lubatud kuni 1000 pealtvaatajat, kellest 300 said kutsed.

Küll aga piletid juba välja müüdud. "Aga keegi ei jää pidustustest ilma ja kontserti on kõige parem nautida just kodust, ETV vahendusel. Laulusõnad jooksevad mugavalt ekraanil ja ainult nii saab korraga osa Tallinna, Tartu ja ka Narva ja Rakvere kontsertidest. Kindlasti tasub oma kodune laulupidu registreerida 30aastat.ee, sealt leiab ka laulusõnad," ütles Rohumaa.

Ta lisas, et lauluväljak mahutab 70 tuhat inimest ja ERM-i ette mahuks inimesi piiramatult, mistõttu on tema hinnangul ohutuse tagamine tehtav. Lisaks rõhutab ta, et väravate taha ei ole mõtet tulla, sest sealt piletit ei saa. "Tallinna Lauluväljakul avame päev varem testimispunkti ja Tartus saab testi teha 20. augustil juba kell 9 hommikul. Nii on loodetavasti võimalik hoida ära ka suurem tunglemine," selgitas Rohumaa.