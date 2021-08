Leedus Kaunases suri solkviina joomise tagajärjel 16 inimest

Lipkevičienė andmetel suri 16 inimest ja veel kaks on reanimatsioonis. Juurdlust alustati pärast seda, kui politsei poole pöördusid arstid, kes teatasid, et Kaunase Aleksotase linnaosas suri mitu inimest, kes tarbisid kangeid alkohoolseid jooke.

Kaunase kliiniku arst Jonas Šurkus ütles, et on tõenäoline, et need inimesed said metanoolimürgituse.