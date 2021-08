Eestist ei kavandata evakuatsioonilende Afganistani

“Konsulaarabi (sealhulgas evakuatsiooni) saab vastavalt seadustele pakkuda Eesti kodanikele ja Eesti elamisluba omavatele määratlemata kodakondsusega isikutele, samuti Euroopa Liidu kodanikele,” selgitas välisministeeriumi nõunik Kairi Saar-Isop. Ta lisas, et teiste riikide kodanikke konsulaarabi ei hõlma.

Isopi sõnul on see muidugi kahetsusväärne, et Eesti elamislube omavate Afganistani kodanike heaolu ja julgeolek kodumaal tagatud ei ole ja nad sellises keerulises olukorras on.

Arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva Eesti organisatsiooni MTÜ Mondo poole on pöördunud tänaseks 16 varjupaika soovivat afgaani. MTÜ Mondo kommunikatsioonijuhi Ave-Marleen Rei sõnul võib see arv kiiresti muutuda.

Hetkel suhtleb Eesti välisministeerium Afganistani erilende korraldavate Euroopa Liidu liikmesriikidega, et Eesti elamisluba omavad isikud evakuatsioonilendudele pääseksid.

Taustast

MTÜ Mondo esitas üleeile valitsusele avalduse, et taotleda kuuele afgaanile asüüli, soovijate arv on tänaseks aga juba kasvanud. MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajasaare sõnul peaksime me paindliku ja kiire riigina aitama neid, kes on pöördunud meie poole kartuses enda ja oma lähedaste pärast.

„Hetkel on oluline anda neile kaitset, et nad saaksid lahkuda riigist, kus nende elu on ohus,” ütles Kuusik-Rajasaar eile Delfile.

„Need inimesed on kümme aastat töötanud Afganistanis Eesti rahastatud organisatsioonide heaks ja see ei käi kokku Talibani temaatikaga,” selgitas Kuusik-Rajasaar.

Kohalikud koostööorganisatsioonid on seisnud naiste ja laste õiguste eest, mis on Kuusik-Rajasaare sõnul Talibani jaoks vastuvõetamatu ja tabuteema. MTÜ Mondo kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei lisas, et eriti tugeva Talibani löögi alla satuvad selliste teemadega tegelevad mehed ehk praegusel juhul nende koostööorganisatsioonide juhid.