VIDEO | Moskva oblastis kukkus leegitseva mootoriga alla Venemaa uue transpordilennuki katseeksemplar

Intsident leidis aset maandumiseks Kubinka lennuväljale lähenemisel metsases piirkonnas. OAK teatas, et õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks moodustatakse vastav komisjon, vahendab Interfax.

Informeeritud allikas ütles Interfaxile, et lennuki pardal oli kolm inimest.

Lennuki allakukkumisest on sotsiaalmeedias avaldatud video. On näha, et lennukil põles mootor.