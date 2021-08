VIDEO JA FOTOD | EKRE linnapeakandidaadiks Tallinnas sai Martin Helme: meie eesmärk on kukutada Keskerakond võimult

Linnapeaks pürgiv Martin Helme usub, et juhul, kui Keskerakond sooviks EKREga Tallinnas koalitsiooni teha, lükkaksid nad ettepaneku ikkagi tagasi. "Ma pean valeks enne valimisi kellegagi koostööd välistada. See ei ole mõistlik, võid ennast väga lollilt nurka värvida. Aga meie eesmärk on päriselt Tallinnas vahetada välja võim, lõpetada ära see stagneerunud mõtteviis, tuua värsked inimesed, värsked ideed," sõnas Helme ja lisas, et selle nimel on nad valmis tegema koostööd kõikide erakondadega, kes volikogusse sisse saavad.

Siiski ei soostunud EKRE esimees avaldama, kellega ta võimu jagada tahaks. "Minul ei ole poliitikas lemmikuid, minul ei ole poliitikas sõpru ega vaenlaseid. Mina näen poliitikas alati võimalust teha koostööd, kui on ühisosa, ja mitte teha koostööd, kui ei ole ühisosa," ütles ta. Helme lisas, et tema hinnangul on rumal välistada erakondi, kellega ühise laua taga istuda. Ometigi kinnitab ta, et Keskerakonda nad kampa ei sooviks: "Meie eesmärk ei ole aidata Tallinnas Keskerakonnal võimul jätkata."

Praegune võimupartei pole tema sõnutsi suutnud pealinna potentsiaali realiseerida, mistõttu tuleks kogu praegune linnavalitsus välja vahetada ja uue mõtteviisiga inimesed positsioonidele seada.

EKRE lubab mh rajada Tallinnasse õhutrammi ning mereühenduse kesklinna ja Kakumäe vahel. Lisaks tahavad nad üle Eesti võimalikult palju otsuseid läbi referendumite langetada.

Kui eelmistel kohalikel valimistel sai EKRE Tallinna volikogus kuus kohta, siis nüüd soovivad nad kohtade arvu kahekordistada ehk saada volikogus 12 kohta. See nõuaks tema sõnutsi umbes 15% häältest.

EKRE esinumbrid linnaosades on:

Haaberstis Helle-Moonika Helme

Kesklinnas Jaak Madison

Kristiines Urmas Reitelmann

Mustamäel Martin Helme

Nõmmel Henn Põlluaas

Pirital Kairet Remmak-Grassmann

Põhja-Tallinnas Argo Luude



Partei kampaanialoosung on: "Meie armastame Eestit!" Martin Helme sõnul väljendab loosung suurepäraselt erakonna liikmete keskset motivatsiooni poliitikas.