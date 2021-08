Kaitseminister Kalle Laanet: narkovedu ja inimkaubandus Euroopasse ähvardab Talibani võidu järel plahvatuslikult kasvada

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul näitab Afganistanis juhtunu, et kui riik ja selles elavad inimesed enda demokraatiat ise arendada ei taha, siis vägisi pole seda teha võimalik. “Seda on juba öelnud ka väga mitmed inimesed, kes on Afganistani missioonidel käinud,” lisas Laanet.

Talibani võimuletulekuga kaasnevatest riskidest rääkides nimetas Laanet esimesena inimkaubitsejate võrgustike tugevnemist. “Need inimesed, kes tunnevad, et nad võivad olla ahistatud, et nende elud võivad olla ohus Talibani valitsuse ajal, soovivad põgeneda ja kindlasti loob see võimaluse inimkaubandusega tegelevatele organiseeritud gruppidele,” ütles Laanet. “Need inimkaubanduse kanalid võivad jõuda väga erinevaid suundasid pidi ka Euroopasse, surve Euroopale kindlasti tugevneb. Teine risk on narkokaubandus. Moonikasvatus on afgaanidele üks olulisemaid sissetulekuallikaid ja Taliban lõikab sealt omakorda kasu katuseraha võttes. Oht, et narkootikumite tarnimine EL-i võib plahvatuslikult kasvada, on kõrge.”

Küsimusele, kas praegused sündmused tähendavad ka terrorismi kasvu, vastas Laanet, et seda ei saa välistada. “Iseasi, kas kohe pärast Talibani võimuvõtmist on nende eesmärk kellelegi kätte maksta või nad mõtlevad, et nad peaksid enne natuke kosuma,” ütles minister.

Laanet kordas oma varasemat seisukohta, et Eesti peaks aitama neid afgaane, kes on ka Eestit aidanud. “Olgu missioonidel või ka mujal riigi sees,” ütles ta. “Neid inimesi, kes on sattunud löögi alla ja on meile abiks olnud, peab kindlasti aitama.”