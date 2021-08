Leedu kaalub võimalusi Afganistani tõlkide evakueerimiseks, aga võimalused selleks kahanevad

„Võimalused nende evakueerimiseks kahanevad, aga see on endiselt võimalik,” ütles Abukevičius, vahendab LRT. „Praegu kättesaadavate andmete järgi on 30 tõlki, kes on saatnud meile oma isikut tõendavad dokumendid. Perekonnaliikmeid arvesse võttes on neid umbes sada inimest.”