VIDEO | Joe Biden: ma ei korda minevikus tehtud vigu

President tõdes, et kui Afganistan ei suuda praegu Talibani vastu osutada tõelist vastupanu, ei ole mingit võimalust, et USA sõjaväelaste kohalolek veel aasta, viis või lausa 20, riigis midagi muudaks.

"Kui palju elusid, ameeriklaste elusid, see veel väärt on? Kui palju lõputuid hauakivide ridasid Arlingtoni kalmistul?" viskas Biden küsimused õhku. "Peame olema ausad, meie missioonil Afganistanis on viimase kahe aastakümne jooksul tehtud palju eksimusi. Olen nüüd neljas Ameerika president, kes juhib Afganistani sõda, kaks demokraati ja kaks vabariiklast. Ma ei anna seda viiendale presidendile," lisas ta.