Eile toimuma pidanud parlamendierakondade juhtide kohtumine lükkus edasi

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder sõnas nädal aega tagasi Delfile, et vahepealsel ajal peavad kõik erakonnad pingutama, et nimesid pakkuda. "Nii kaua on kõigil võimalus ja kohustus otsida kandidaate ja mõelda. See ei tähenda, et erakondade juhid omavahel varem ei suhtle – kindlasti suhtlevad ja kui leitakse hea võimalik kandidaat varem, eks siis on ka võimalik varem teha viie erakonna juhi kohtumist, aga hiljemalt järgmisel esmaspäeval saame kindlasti uuesti ühiselt kokku," ütles ta nädal tagasi.