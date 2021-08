Katri Raigi umbusaldamine läks läbi, uut linnapead Narvale valida ei suudetud

Raik põhjendas juunis, et otsustas Keskerakonna nimekirjas kandideerimisest loobuda, sest ei näinud enda hinnangul Keskerakonna Narva nimekirjas soovi tuua uusi inimesi, kuid tema sõnul on eesmärgiks tuua Narva juhtimisse uut verd, sest linna juhtimine on toimunud tema sõnutsi selge skeemi alusel.

"Narvas on isiklikud huvid olnud kõrgemad kui linna huvid ja me tahame juhtimissüsteemi muuta, näeme piisavalt tugevat toetust nendeks muutusteks," sõnas ta juunis.

Raik lootis toona, et uue valimisliidu loomine toob kaasa selle, et Narvas ei jää võim ühe poliitilise jõu kätte, vaid tekib tegelik koalitsioon. "Hetkel on nimekirjas 30 inimest, kes on öelnud selge "jaa", liigume 100 osaleja suunas," lausus Raik. "Usun, et meiega ühineb erinevaid inimesi."