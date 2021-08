Indrek Tarand on pärast pea 20 aastat taas välisministeeriumis tööl

Välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots kinnitas Delfile, et Indrek Tarand alustas 9. augustil tööd välisministeeriumis diplomaatilisel ametikohal arengukoostöö ja humanitaarabi büroos. Tema tööleping on tähtajatu.

See tähendab, et Tarand on tagasi välisministeeriumis pärast pea 20 aastat. Tarand töötas välisministeeriumi kantslerina aastatel 1994-2002, kui tema vastutada oli Eesti välisteenistuse, välisteenistusseaduse ja professionaalse diplomaatilise teenistuse väljatöötamine. Näiteks juhtis ta Eesti-Vene ja Eesti-Läti piirikõnelusi.